'Mitch Henriquez overleed door hartstilstand, niet door nekklem'

Mitch Henriquez is mogelijk niet overleden door een nekklem, maar door een hartstilstand. De rechtbank in Den Haag heeft daarom besloten de inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez voorlopig niet te laten doorgaan. Henriquez overleed in 2015 tijdens een festival in Den Haag, nadat hij door agenten tegen de grond was gewerkt. Altijd werd aangenomen dat hij door een nekklem was omgekomen.

De raadslieden van de twee verdachte agenten hebben afgelopen vrijdag, twee weken voor de eerste zittingsdag, een rapport van een forensisch arts aan de rechtbank overlegd. Daarin staat dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Henriquez als gevolg van verwurging na een nekklem is overleden. Het rapport noemt als meest waarschijnlijke doodsoorzaak hartstilstand of hartritmestoornissen.

Doodsoorzaak

De doodsoorzaak van Henriquez is een belangrijk punt in de zaak. Daarom moet naar aanleiding van het overlegde rapport nader onderzoek plaatsvinden. De patholoog en een andere forensisch arts moeten de gelegenheid krijgen om daarop schriftelijk commentaar te geven. Daarvoor is geen tijd meer in de korte periode die er nog is voor de rechtszaak. Bovendien zijn deze artsen niet in de gelegenheid bij de behandeling op zitting als deskundige te verschijnen, wat ook noodzakelijk is.

Onvoorzien

Deze ontwikkeling was voor de rechtbank niet te voorzien. Het was niet bekend dat de raadslieden van de verdachten een onderzoek lieten instellen naar de doodsoorzaak. Als dat wel bekend was geweest, had de rechtbank nog geen inhoudelijke behandeling gepland.

Volledig scherm Agenten slepen het bewegingsloze lichaam van Mitch Henriquez naar de arrestatiewagen. © Videostill Advocaat Richard Korver is namens zijn cliënt op ‘zijn zachtst gezegd not amused’ over het verschijnen van het rapport. ,,Al tijdens de regiezitting wisten de advocaten dat dit rapport eraan kwam. Zij hebben er niets over gezegd. De regiezitting is juist bedoeld om dit soort zaken te bespreken. Nu zijn mijn cliënten speciaal uit Aruba overgekomen voor dit gebeuren. Dat is nu allemaal voor niets. Wij betreuren het zeer, buitengemeen teleurstellend.’’

Veronderstellingen

Vrijdag kwam het rapport bij Korver binnen. Hij is nog niet erg onder de indruk van de bevindingen. ,,Het rapport is op de laatste werkdag van deze deskundige verschenen. Dan gaan mijn wenkbrauwen al meteen omhoog staan. Hij heeft het lichaam van Henriquez niet zelf onderzocht. Bovendien doet hij op basis van het dossier veronderstellingen waarvan meteen duidelijk is dat ze niet even sterk zijn.’’

De Arubaan Mitch Henriquez overleed in de zomer van 2015 in het Haagse Zuiderpark na een festival. Vanwege een grap kreeg hij ruzie met vijf agenten die hem tegen de grond werkten. Henriquez verzette zich, waarna een agent hem in een nekklem legde. Henriquez verloor het bewustzijn en overleed een dag later. Twee agenten worden vervolgd, drie anderen kregen een straf van hun werkgever opgelegd. De korpsleiding erkende eerder dat er grote fouten waren gemaakt bij de arrestatie van Henriquez.

De politie in Den Haag zegt 'ook verrast' te zijn door het onderzoek. ,,Dit komt voor ons ook uit de hoge hoed'', zegt een woordvoerster. ,,We kunnen er inhoudelijk dus weinig over zeggen. We nemen elke vorm van bewijs serieus, maar we kennen de inhoud van dit rapport ook niet.''

Onduidelijk