Mobielverbod in kleedkamer moet jeugd beschermen tegen naaktfoto's

Bij sportclubs is douchen in ­onder- of zwembroek steeds ­vaker de norm geworden. Antropologe Chris Paulis van de universiteit van Luik onderzocht het fenomeen van de kleedkamers en stelt dat het niet alleen door preutsheid komt. Ook de vrees om stiekem te worden gefotografeerd en op internet te belanden, weerhoudt die jongeren ervan om nog volledig bloot te gaan.



Daarom hebben een aantal clubs mobieltjes in de kleedkamer verboden. Zo ook bij FC Winterswijk, waar vanaf augustus telefoons verplicht in een locker worden gestopt. ,,We willen voorkomen dat filmpjes ongewenst op social media eindigen", vertelt bestuurslid Bert Grevers, die betrokken was bij de invoering van het verbod. ,,Social media is nu zo'n hot topic bij jongeren, maar je moet er niet aan denken dat er iets naars mee gebeurt op de club."



De maatregel kreeg vrijwel alleen maar positieve reacties. ,,We hebben ouders een brief gestuurd, waarin we ons plan uitlegden. Iedereen was enthousiast; ook de jongere leden vinden het niet erg. En als ze de kleedkamer uitkomen, krijgen ze hun mobieltjes netjes terug."