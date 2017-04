Mogelijk drie volwassen doden door adhd-medicijn Ritalin

AkzoNobel verliest beroep tegen kartelboete

10:20 AkzoNobel moet de kartelboete voldoen die in 2009 door de Europese Commissie werd opgelegd. Dat heeft het Europese Hof van Justitie vandaag bepaald, in een beroepszaak die het Nederlandse verf- en chemiebedrijf had aangespannen.