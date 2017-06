Mogelijk 'hondenronselaars' actief in Nederland voor gevechten

Hondenbezitters in onder meer Nijkerk en het Noord-Brabantse Middelrode waarschuwen voor de opkopers. Er is afgelopen week in Middelrode zeker één persoon aangesproken door iemand die een hond wilde overkopen, mogelijk zijn er drie mensen benaderd door ronselaars.

Achtervolging

De schrik zit er bij sommige hondenbezitters goed in. ,,Hij wees mijn hond aan en zei: 'beautiful dog, how much?' schrijft Marleen van Hamond op Facebook. Ze vertelde de mensen dat haar beestje niet te koop is, maar de mannen bleven haar achtervolgen.



De dreiging wordt serieus opgepakt in Middelrode. VVD-raadslid Bart van de Hulsbeek vindt dat hondenbezitters veilig over straat moeten kunnen. ,,Een goed gesprek voeren en zeggen dat iemand iets niet meer mag doen, is wat mij betreft te makkelijk. Kennelijk worden die honden getraind tot vechthond, en dus geslachtofferd voor zulke vieze praktijken.''