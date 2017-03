Monteur Frank vindt slang van 1,5 meter in dashboardkastje

Tijhuis werkt bij garage Wiefferink in Denekamp. Vandaag deed hij de apk-keuring van Eric Mulder, conservator bij museum Wonderryck. ,,Ik was bijna klaar met de Opel Corsa en wilde nog een lampje vervangen in een van de tellers. Ik schroefde wat los, keek naar binnen en dacht: verrek, het lijkt wel of daar een slang ligt. Ik riep tegen mijn collega's dat er een slang in de auto lag, maar die zeiden: ja, ja, dat zal wel. In de garage worden wel vaker grappen uitgehaald.''



In dit geval ging het niet om een grap. De slang was echt en het was ook niet bepaald een kleintje. De python die zich in het dashboardkastje had verschuild was maar liefst anderhalve meter lang. Tijhuis: ,,Ik heb gelijk met eigenaar Mulder gebeld en vroeg ‘kan het zijn dat jullie een slang missen?'. Tot mijn verbazing zei hij: dat klopt, ik kom hem wel even halen.''