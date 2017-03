'Moordverdachte keerde al eerder niet terug van verblijf buiten TBS-kliniek'

ARNHEM - De 47-jarige voortvluchtige TBS'er die vrijdag is aangehouden als verdachte van de 'hotelmoord' op twee mensen in Arnhem, zou al eerder niet zijn teruggekomen van een verblijf buiten de TBS-kliniek. Toen werd hij pas na twee weken teruggevonden.

Volgens de website Misdaadjournalist gaat het om Rene de L. die in 2006 werd veroordeeld voor poging tot moord en verduistering. Toen hij in 2014 niet terugkeerde van een onbegeleid verlof uit TBS-kliniek Rooyse Wissel, werd er een opsporingsbericht verspreid door de politie. Twee weken later werd hij herkend in een Hema in Maarssen en aangehouden.

Het Openbaar Ministerie wilde zondagochtend niet bevestigen dat het om De L. gaat en wil ook niet zeggen of de verdachte al eens eerder niet is teruggekeerd van een verblijf buiten de kliniek. In zijn aanhoudingsbericht van zaterdag meldde het OM wel dat het gaat om een 47-jarige verdachte die in 2006 is veroordeeld voor een geweldsmisdrijf.

De TBS'er gaf zichzelf vrijdagavond aan op het politiebureau in Arnhem. Hij was sinds enkele dagen voortvluchtig nadat hij niet was teruggekeerd na een werkdag buiten de Oostvaarderskliniek in Almere.

Hotelmoord

Volledig scherm De politie deed donderdag en vrijdag onderzoek in Hotel Rembrandt. © De Gelderlander Het OM verdenkt het van betrokkenheid bij de moord op de 71-jarige hoteleigenaar Benny Peters en een 73-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Volgens het OM bleef de verdachte mogelijk korte tijd in het voormalige hotel Rembrandt, waar de twee donderdag dood werden gevonden. Dat hotel was al een tijdje gesloten, maar Peters gaf zo nu en dan nog onderdak aan daklozen.

Onderzoek