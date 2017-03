Morgen eerste landelijke warme dag: 22 graden

Vandaag zijn er nog veel wolken, maar die maken morgen plaats voor meer zon. Het blijft droog en het kwik begint in de vroege ochtend bij 10 graden, om snel op te lopen. ,,Zo rond een uur of 2 in de middag bereikt het kwik in De Bilt de 20 graden en dan is de eerste officiële warme dag een feit”, voorspelt Verhoef. Daarna loopt het kwik nog wat verder op. In het midden van het land wordt het 21 graden, in het zuidoosten 22. Met deze waarden komen de dagrecords binnen bereik. Voor De Bilt staat dat record op 21,3 graden en voor bijvoorbeeld Eindhoven op 22,1. Verhoef: ,,Die dagrecords zeggen natuurlijk niet alles. Ter illustratie; het dagrecord van Eindhoven voor 29 maart staat op bijna 25 graden. Het dagrecord voor alle stations in ons land op 30 maart staat op naam van Arcen, met 23,4 in 1998.”

Zo rond een uur of 2 in de middag bereikt het kwik in De Bilt de 20 graden en dan is de eerste officiële warme dag een feit

Vrij vroeg

In de meetreeks van De Bilt noteerden meteorologen de vroegste warme dag op 17 maart in 1961 en 1990, en de laatste op 31 maart 1983. ,,Lokaal werd de 20-graden-grens in het verleden nog eerder geslecht. In 1920 werd het in Maastricht al op 18 februari 20 graden. Maar veel later kan ook; in 1909 kwam het kwik in ons land pas op 20 mei voor het eerst boven de 20 uit. Dat was in De Bilt.”