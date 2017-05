'Na alle tegenslagen eindelijk een lichtpuntje'

Het afgelopen jaar gaat ook ineens zijn rechteroog hard achteruit. Volgens de Nederlandse artsen is er geen behandeling meer mogelijk en ook de Amerikaanse artsen kunnen hem niet langer helpen. ,,We zaten met onze handen in het haar’’, zegt Mike. Uiteindelijk komen ze via het ziekenhuis in contact met de Italiaanse oogarts Marco Mura in Saoedi-Arabië. Die denkt hun zoontje te kunnen helpen, maar het is niet gemakkelijk om het land in te komen voor de behandeling. Zijn vader plaatst een oproep op Facebook waarin hij om hulp vraagt.



Via familie krijgt hij uiteindelijk contact met Erwin Visser van het Nederlandse bedrijf Mammoet. Visser werkt in Dubai en heeft contacten in Saoedi-Arabië. Hij koppelt de familie aan de Arabische zakenman Fahad Abunayyan. ,,Zij zetten alles op alles om Dani naar Saoedi-Arabië te krijgen. Het was nu of nooit. Dani zag al een aantal weken alleen nog maar lichte of donkere vlekken, en zou binnen een halfjaar volledig blind zijn.’’