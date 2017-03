Na geflopte Fyra bouwen Italianen nu ook de JSF

AN0009. Het nummer staat keurig op een bordje bij een okergeel, gebogen stalen frame. Een medewerker van de fabriek wijst glimlachend op een rood, wit, blauw vlaggetje. Zo ziet een nieuwe Joint Strike Fighter, ofwel F-35, er dus uit bij ‘de geboorte’.



In deze immense kraamkamer op een uur rijden van Milaan fabriceren de werknemers van Leonardo Aircraft de vijfde generatie gevechtsvliegtuigen in elkaar. 90 stuks voor de Italianen zelf, 29 van in totaal 37 straaljagers voor de Nederlanders. Een droomklus, want hier in Cameri staat de enige fabriek in Europa waar onder het toeziend oog van de Amerikaanse ontwerper Lockheed Martin F-35’s gefabriceerd mogen worden. Dat levert de Italianen niet alleen een miljoenenorder op, maar uiteindelijk ook nog eens zo’n 6.000 banen.



De stalen frames in de eerste hal vormen samen een rompdeel. Ze krijgen geïntegreerde vleugels. Later een cockpit, middenstuk en staart. Wie in een tour door vijf immense hallen stapt ziet de F-35 in anderhalf uur ‘volwassen’ worden. In werkelijkheid neemt het in elkaar zetten van één straaljager een jaar in beslag. Dit is exclusief de tijd die nodig is voor het fabriceren van losse componenten vanuit twaalf locaties over de hele wereld, waaronder onderdelen van Fokker.