Na veertig jaar opeens ook 'man' in paspoort

Een paar jaar geleden viel het kwartje. Misschien was er toch iets anders aan de hand dan 'gewoon op vrouwen vallen'. Brand Berghouwer (41) werd bij zijn geboorte als vrouw geregistreerd, maar voelde zich nooit echt thuis in dat hokje. 'Alsof je toevallig in een bepaald team bent geplaatst.' Transgenders veranderen massaal hun geslacht in hun paspoort, Brand Berghouwer is een van hen. Lees hier het hele artikel.