Naaktfoto's van leerlingen verspreid op scholen in Heerde en Epe

Strafbaar

Op initiatief van de politie waarschuwt de leiding van beide scholen in de mail dat het verspreiden van sextingbeelden strafbaar is. ,,De politie is ervan op de hoogte dat de foto’s/filmpjes van het sextingincident nog altijd circuleren op diverse mobiele telefoons en/of andere digitale apparatuur van onze leerlingen.''

Gesprek

In de mail wordt een dringend beroep op de ouders gedaan om hierover met hun zoon of dochter in gesprek te gaan en om hun mobiele telefoon samen met hen te bekijken. Met de twee kinderen en hun ouders is uitvoerig gesproken. De brief is vooral bedoeld 'om iedereen goed te laten schrikken', stelt directeur Ron Dorreboom van de RSG. ,,Het is een ultiem keihard leermoment.''