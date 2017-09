'Nabestaanden De Punt hebben recht niet mariniers in de ogen te kijken'

UPDATE Zwerm agressieve hoornaars valt groep wandelaars en hond aan

23:47 Een groep wandelaars is vanavond aan de Kosmoslaan in Eindhoven aangevallen door agressieve hoornaars. Sommige mensen werden meer dan twintig keer gestoken door de beesten. Een van de slachtoffers was even vermist. Hij dook later zelf op in het ziekenhuis. Ook een hond werd slachtoffer.