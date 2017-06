Nabestaanden mogen laatste beelden slachtoffers MH17 zien

De nabestaanden proberen al bijna drie jaar de laatste bewegende beelden van de slachtoffers te zien te krijgen. Op de beelden is te zien hoe bemanningsleden en passagiers van MH17 op 17 juli 2014 inchecken voor hun vlucht naar Kuala Lumpur (Maleisië). Het toestel van Malaysia Airlines werd boven Oost-Oekraïne door een buk-raket uit de lucht geschoten. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, om het leven. De beelden, die zijn gemaakt door 34 bewakingscamera’s in de vertrekhal en lounge van Schiphol, zijn in bezit van het Openbaar Ministerie.

Onbegonnen werk

De stichting voert al geruime tijd gesprekken met het OM over de beelden. In februari 2016 liet het OM weten de beelden niet beschikbaar te stellen. Volgens justitie was het ‘onbegonnen werk’ om al die opnamen te bekijken en van elke reiziger die te zien is vast te leggen of het een slachtoffer van MH17 is. ,,Tot onze grote spijt kan het OM daarom geen beelden verstrekken aan de nabestaanden'', stelde justitie toen.