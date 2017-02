NAM ontkent generaal pardon aardbevingsschade

De NAM praat nog met instanties en overheden over de manier waarop het versneld schades kan vergoeden. ,,Als wij zo'n schone lei gestalte kunnen geven, doen we dat graag. We weten alleen nog niet hoe'', zegt directeur aardbevingen Thijs Jurgens tegen de regionale omroep. ,,Wij willen werken aan rust en perspectief voor Groningen. Dit zou daar heel goed bij kunnen helpen.''

Rechtszaken

Volgens de NAM is het nog niet zo eenvoudig om schades snel te regelen. Regelgeving en bijvoorbeeld lopende rechtszaken staan echt snel vergoeden in de weg. De NAM zegt zich dan ook niet te herkennen in berichten die eerder op de dag in de media verschenen.

De NAM denkt overigens niet dat de gaskraan in Groningen veel verder dicht kan, zoals vrijwel alle politieke partijen in Den Haag willen. ,,Terug naar 12 miljard kuub is niet wenselijk en niet mogelijk’’, aldus Jurgens.