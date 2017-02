Natte en grijze herfstweek voor de boeg, donderdag kans op storm

Volgens Weerplaza is de depressie van donderdag interessant en potentieel gevaarlijk. ,,De weermodellen hebben nog grote moeite om de interactie te berekenen tussen de situatie aan de grond en die op 5 tot 10 km hoogte. Maar die interactie gaat wel bepalend zijn voor hoe hard het zal gaan waaien donderdag."



Weerplaza gaat voorlopig uit van de windkracht 8, met kans op meer. Het weerbureau geeft daarbij aan dat rekening moet worden gehouden met zware windstoten in het hele land, van 75 tot 90 km per uur. De kustregio en de noordelijke provincies krijgen mogelijk zeer zware windstoten te verwerken van zo'n 90 tot 110 km per uur.



,,Met de juiste voorzorgsmaatregelen zijn de problemen bij deze windsnelheden doorgaans minimaal. De bomen zijn kaal dus vangen weinig wind en vrijwel alle gebouwen kunnen deze windkracht prima aan", meldt Weerplaza. Vertragingen in het verkeer zijn waarschijnlijk de grootste hinder donderdag, met name op de weg en op de vliegvelden.