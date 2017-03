Natuurmonumenten slaat alarm over weidevogel

Politie erkent fouten in 'zelf­moor­d'-zaak Talitha

7:13 De politie in Noord-Holland heeft fouten toegegeven in het onderzoek naar de dood van de Amsterdamse Talitha (25) in 2013. In een brief aan de nabestaanden van de jonge vrouw geven de chef van de Eenheid Noord-Holland en die van de Landelijke Eenheid toe dat twee verantwoordelijke politieambtenaren ,,onzorgvuldig'' hebben gehandeld in het onderzoek. Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra.