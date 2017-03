Nazaat Michiel de Ruyter trots op Britse herdenking historische zeeslag

De ophaalbrug bestaat niet meer, de kruitvaten zijn verdwenen en gewapende soldaten houden al lang niet meer de wacht. Het zicht vanaf het dak van Upnor Castle op de rivier Medway is drieënhalve eeuw na één van de meest gevoelige nederlagen ooit van het Engelse leger nog altijd hetzelfde. Admiraal De Ruyter vernietigde hier de belangrijkste marinehaven van de Britten en nam hun vlaggenschip mee naar huis. Deze pijnlijke historie lijkt geen reden voor festiviteiten verspreid over tien dagen (8 t/m 17 juni). De organisatoren van de herdenking van de Tocht naar Chatham dachten daar anders over. Dankzij De Ruyter voelde koning Charles II zich genoodzaakt de vloot radicaal te moderniseren. Groot-Brittannië nam daarna de macht over de wereldzeeën over. Van wrok is allang geen sprake meer. ‘From fire to friendship’ luidt het motto.

Zelfpijniging

Frits de Ruyter, een nazaat van de vermaarde zeeheld, moet lachen om de Britse hang naar zelfpijniging. ,,Een nederlaag vieren? Dat kan alleen hier. Nederlanders halen dat niet in hun hoofd”, zegt hij op de persdag, waarop de plannen voor het spektakel worden onthuld. De Hagenaar geldt als een van de aanjagers van het evenement, trots als hij is op zijn familielid uit de Gouden Eeuw. Dankzij hem luistert een stoet van 90 boten de opening op 8 juni op. De voorzitter van de Michiel De Ruyter Foundation heeft in meerdere opzichten iets weg van zijn voorvader. Zowel uiterlijk als karakterologisch. Hij diende twaalf jaar in de Nederlandse marine en straalt autoriteit uit. Als hij verhaalt over de uiterst gevaarlijke tocht, hangen de mensen aan zijn lippen. De admiraal, zo blijkt, had een combinatie van strategische kennis en een meer dan gezonde dosis fortuin nodig om het huzarenstukje te verrichten.

Wraakmissie

Eigenlijk was De Ruyter te ziek om te beginnen aan de wraakmissie voor de vernietiging van 150 handelsschepen door de Britten bij Vlieland een jaar eerder. Hij kampte met de naweeën van Europese malaria en keek de dood in de ogen. Niet fit maar wel scherp ging hij toch aan boord. De wetenschap dat de erfvijand in geldzorgen verkeerde, half Londen door een grote brand in de as lag en het land in de greep van de pest was, gaf moed.



Alles zat mee. Fort Sheerness bij de riviermond was vrijwel onbemand. Daarna baande de vloot van tachtig schepen zich vrij simpel een weg richting Chatham. De schepen boorden zich door obstakels én deden een dikke ketting, diep onder water verborgen, knappen. Deze hindernis om ongewenste gasten tot zinken te brengen was, volgens de overlevering, geen partij voor de listige Hollanders.



Eenmaal voor Upnor Castle en de nabijgelegen Royal Dockyards, de koninklijke dokken, lieten ze hun kanonnen onafgebroken vuurspuwen. Toen het verweer ophield, draaiden ze om met de gigantische HMS Royal Charles als buit aan een sleeptouw. Dit galjoen, zo vertelt Frits de Ruyter, werd in Nederland tentoongesteld. ,,Ze vroegen entreegeld en organiseerden feesten op het dek, totdat ze de boot na zeven jaar tot brandhout verwerkten.”