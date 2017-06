NCTV: Vrees voor Turkse knokploegen in Nederland

De NCTV noemt het 'zorgelijk' dat in Turkije paramilitaire knokploegen actief zijn en stelt dat een van die groeperingen 'een Nederlandse afdeling heeft opgericht'. De dienst schrijft dat in haar nieuwste, vanmiddag verschenen Dreigingsbeeld Terrorisme. Dat rapport verschijnt vier keer per jaar. ,,De scheidslijnen in de Turkse diaspora in Europa zijn verder verdiept", is de conclusie.

Molestaties

Een woordvoerder van de NCTV wil niet zeggen op welke paramilitaire organisatie de inlichtingendiensten doelen. In Turkije wordt onder meer de jongerenorganisatie Osmanli Ocaklari (de Ottomanenclub) gezien als een knokploeg voor Erdogan. De groep is onder de radar zeer actief en is de afgelopen jaren in verband gebracht met molestaties van demonstranten en brandstichtingen bij politieke tegenstanders van Erdogan. De groepering is sinds enige tijd ook in Nederland actief.

Consulaat