Nederland in het donker voor Earth Hour

De lichten gingen uit van onder meer de Martinitoren in Groningen, de Domtoren en het kantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht en De Nieuwe Kerk en het Paleis op de Dam in Amsterdam. In Rotterdam werd voorafgaand aan het donkere uur de nieuwe led-verlichting in gebruik genomen met een lichtshow.



Verspreid over het land waren er ook verschillende kleinere activiteiten, zoals dineren in het donker en speurtochten. Het Vredespaleis in Den Haag was voor de tweede keer het toneel voor het nationale 'switch off-'moment om 20.30 uur.



Ook elders in de wereld werd en wordt Earth Hour gevierd. In een golfbeweging werden de lichten gedoofd over de hele wereld, beginnend in de Stille Zuidzee om daar 24 uur later ook weer te eindigen.