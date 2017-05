Nederland na drie maanden officieel vogelgriepvrij

Top 4 Dit zijn de domste boeven van Nederland

19:00 Een inbreker die een pink verliest, dieven die slechts met grote moeite een winkel binnen weten te komen. Niet alle dieven zijn even slim. En als ze dat wel zijn, lopen ze dankzij een getuige toch tegen de lamp. In het teken van de AD Misdaadmeter die morgen verschijnt, zetten we de domste boeven op een rijtje.