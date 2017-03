Nederlander wordt directeur van stad op Fiji

Zonen

Berends, die nog nooit op Fiji is geweest, vertrekt op 11 maart samen met zijn vrouw en blijft minstens twee jaar op zijn nieuwe werkplek. ,,Het is hier een grote rotzooi want we zijn druk aan het inpakken'', vertelt hij. ,,We hebben er hartstikke veel zin in, mijn vrouw en ik. Het wordt één grote ontdekkingsreis.''



Ook de vijf zonen van het stel, die allemaal in de twintig zijn en in Nederland blijven wonen, zijn positief. ,,De jongens vinden het fantastisch en waren gelijk heel trots. Het verhaal kan eigenlijk niet mooier.''