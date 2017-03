'Nederlanders integreren minder goed dan allochtonen in de grote stad'

De integratie van Nederlanders. Waarom wilt u dit onderzoeken?

,,Je ziet dat het aantal migranten in de grote steden toeneemt en dat Nederlanders de minderheid gaan vormen. Kijk alleen al naar Amsterdam. Daar is slecht één op de drie jongeren onder de 15 jaar van Nederlandse komaf. We kwamen op het idee door een opmerkelijke uitkomst van een eerder onderzoek. In 2013 onderzochten we de integratie van migrantenkinderen. We vergeleken de resultaten met die van autochtonen. Tot onze grote verrassing zagen we dat juist mensen van Nederlandse komaf minder integreerden in die diverse stad. Ouders sturen hun kinderen naar witte scholen buiten de wijk. Ze zijn actief in hun eigen kringetje met andere autochtonen. Terwijl mensen met een migrantenachtergrond juist wél contacten hebben buiten hun gemeenschap. In ons nieuwe onderzoek kijken we naar de gevolgen en een mogelijke verklaringen. Ook bekijken we hoe de integratie van autochtonen kan verbeteren.''