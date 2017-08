Nederlands stel al dagen vast in een hotel in Houston: 'We leven op m&m's'

Het stel had als einddoel Costa Rica waar ze een drieweekse rondreis zouden maken. Een tussenstop op de Amerikaanse luchthaven bij Houston gooide roet in het eten. Deze Amerikaanse miljoenenstad is ernstig getroffen door de zware regenval na orkaan Harvey.



Alles ligt plat. ,,Bij het uitstappen hoorden we dat we ons moesten melden bij de balie van de luchtvaartmaatschappij. Die zeiden dat onze vlucht naar Costa Rica niet doorging vanwege het weer. De volgende dag zou er een vlucht gaan. Ze raadde aan om de bagage achter te laten, anders moesten we extra kosten betalen. Mijn vrouw en ik hebben een hotel geboekt en daar zitten we nu al vier dagen met slechts onze handbagage'', vertelt Sander.



Via sms werden ze de eerste twee dagen op de hoogte gehouden door de luchtvaartmaatschappij. Sander: ,,We kregen steeds hetzelfde berichtje dat de vlucht nog gecancelled was. Sinds twee dagen krijgen we die ook niet meer. Nu volgen we het via de website.''