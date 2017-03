Nederlandse dieren aangetroffen in Britse horrordierentuin

Tapir en tijger

Burgers' Zoo had een jonge tapir, een zebra en een tijger aan het Engelse dierenpark gegeven, laat Wineke Schoo van Burgers' Zoo weten. Alle drie zijn in 2013 in het Arnhemse dierenpark geboren. De zebra verhuisde in mei 2014 naar de dierentuin, de tapir en tijger volgden in mei 2015.



Of de dieren nog in leven zijn, is nog niet duidelijk. „De drie dieren staan als levend geregistreerd. We gaan er van uit dat die gegevens kloppen, maar omdat het nog niet gelukt is in contact te komen met het park weten we het niet zeker.”