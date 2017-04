Nederlandse Fransen naar de stembus: 'Ik hoop dat Frankrijk met verstand stemt, niet met angst'

Voor de in Eindhoven wonende Zélia Lemoine (29) is het morgen de eerste keer dat ze gaat stemmen bij Franse verkiezingen. Ze kijkt er naar uit om af te reizen naar Den Haag om daar een papiertje met de naam van de kandidaat van haar keuze in de stembus te doen.



Voor Zélia is die keuze duidelijk: ,,Ik ga op Macron stemmen. Aan de ene kant een tactische stem, omdat ik niet wil dat Le Pen en Mélenchon kans maken. Als een van hen president wordt, dan vrees ik voor Frankrijk. Daarnaast heeft Macron een sterker en realistischer programma. Frankrijk moet in de EU blijven, vooral met wat er nu allemaal gaande is in de wereld."



Zélia ziet het ook als een soort herkansing, omdat ze in Nederland niet mee mocht stemmen: ,,Ik baalde ontzettend dat ik niet in Nederland mocht stemmen omdat ik alleen een Frans paspoort heb. Logisch ergens, al woon ik bijna 25 jaar in Nederland. Ik heb alles gevolgd in Nederland en nu ook voor de Franse verkiezingen. Het is maar één stem, maar wel een stem met een mening en wie weet zorgt dit ervoor dat Frankrijk hetzelfde zal stemmen als Nederland."

Volledig scherm Zélia Lemoine © Privéfoto Quote We hebben al genoeg populisten die angst en verdeeldheid willen zaaien Zélia Lemoine

Geen twijfel

Ook voor de 32-jarige Magali Fleche uit Maarn wordt het de eerste keer dat ze in Nederland stemt voor Franse verkiezingen. ,,Toen ik mijn paspoort heb laten vernieuwen, werd me gevraagd of ik ook in Nederland voor Frankrijk zou willen stemmen. Daarover heb ik geen moment getwijfeld."



Magali kiest net als Zélia voor een kandidaat die pro-EU is: ,,Ik ga op Benoit Hamon stemmen omdat hij van mening is dat Frankrijk juist Europa kan versterken en niet andersom. Het is belangrijk dat Frankrijk zijn plaats vindt in Europa en er geen Frexit komt. Hamon is tegen discriminatie, is humanist en ziet gelijkheid tussen mensen. Hij is van plan om een basisinkomen in te voeren, wat wel een interessant idee is."

Ze vervolgt: ,,Verder, wat heel dicht bij mijn hart ligt, is hij voor een duurzame toekomst met hernieuwbare energie voor de volgende generatie. Hamon is tegen grote lobby’s. Hij is een groene kandidaat en heeft antwoorden op sociale situaties. Ik geloof dat je door mensen de mogelijkheid te geven beter samen te kunnen leven een eerste stap zet tegen radicalisme en extremisme"

Volledig scherm Magali Fleche © Privéfoto De lange tijd die zie in Nederland doorbracht heeft invloed gehad op haar keuze. Magali: ,,Ik stem morgen niet alleen voor Frankrijk, maar ook voor Europa. Als bijna 14 jaar in het buitenland wonende heb ik de kans gekregen te profiteren van open grenzen en ik voel me meer een wereldburger. Van buitenaf heb ik wel gezien hoe Frankrijk vast is blijven houden aan oude ideologieën en oude gewoonten. Het wordt tijd dat Frankrijk eindelijk wat opener wordt voor andere culturen en wat moderner."