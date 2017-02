Nederlandse huisgenoot van Syrische bootvluchteling bedenkt reddingsdrone

Een miljoen dollar kan de start-up winnen in de wedstrijd die Drones for Good heet. De tien genomineerden die allen een menslievende drone of een drone-toepassing hebben ontwikkeld, zijn geselecteerd uit 800 aanmeldingen. De kanshebbers komen vanuit de hele wereld en worden op kosten van het Emiraat naar Dubai gevlogen. ,,Het is superspannend. We mogen daar een demo vliegen voor de sjeik en al zijn vrienden. Zij betalen het transport. Maar om alles daar op tijd te krijgen moeten we nu al gaan verschepen. Daar ter plaatse moeten we nog veel gaan doen om alles op tijd af te krijgen", vertelt Zaman.



Mochten ze de hoofdprijs winnen dan wil Zaman werken aan de doorontwikkeling van het prototype. De drone is een combinatie van een vliegtuig, een helikopter en een drone. ,,Hij combineert het beste van alle drie." Het apparaat heeft de propellers van een drone en een helikopter, maar ook de vleugels van een vliegtuig. ,,Door die vleugels kan hij een paar honderd kilometer vliegen op één accu."