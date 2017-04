Nederlandse kunstenares (21) wereldberoemd met comics

Onder haar echte naam is ze lang niet zo bekend als haar pseudoniem Cyarine, maar dat is ook wel fijn, merkt de 21-jarige Eindhovense. ,,Ik merk wel dat ik steeds vaker op straat herkend word, maar het valt nog mee. Mijn kunstwerken zijn vooral in het buitenland en op sociale media bekend.''



Ze werkt dagelijks aan het bureau in haar appartement. Uren achter elkaar werkt ze op haar tablet om portretten die ze maakt te perfectioneren. Haar stijl is een mix van manga, pin-ups met een vleugje Disney. Haar werk is niet onopgemerkt gebleven. ,,Ik kan sinds mijn 19de van mijn kunst leven. Dat is geweldig, omdat niet veel mensen dat kunnen met vrij werk.''



Haar tekentalent is haar niet komen aanwaaien. Ze was geen tekenvirtuoos op haar vierde, zoals sommige mensen haar wel willen neerzetten. ,,Het is uren en uren werk wat ik doe. Tekenen is het enige wat ik in mijn puberteit wilde doen. Ik heb geen middelbare school gehaald, dat lukte niet vanwege mijn autisme. Om mezelf bezig te houden, ging ik steeds maar tekenen op mijn tablet.''