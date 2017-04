Nederlandse man steekt weinig tijd in huishouden en kroost

Dat gezegd hebbende, de tijd die de Nederlandse vrouw volgens dit Oeso-onderzoek besteedt aan het thuisfront is ook niet bepaald grandioos te noemen. Met 254 minuten per dag zit ook zij onder het gemiddelde dat vrouwen in de Oeso-landen besteden aan de zorg voor hun kinderen en huishoudelijke taken. Dat ligt namelijk op 274 minuten per dag.



Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komt dat vooral doordat we in Nederland de afgelopen jaren steeds minder tijd zijn gaan besteden aan huishoudelijke taken als afwassen, strijken, stofzuigen, ramen lappen en boodschappen doen of koken.



Portegijs: ,,We zijn een rijk land en hebben het goed voor elkaar. Veel mensen hebben een afwasmachine, ze huren als het even kan een werkster in en schromen niet om een kant-en-klaarmaaltijd te bestellen.”