Nederlandse militair gewond in Afghanistan

Het gebeurde eerder deze week op de Nederlandse basis in Mazar-e-Sharif. De soldaat is ter plekke behandeld en was zelf in staat om zijn familie te informeren. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de toedracht, volgens Defensie.



Ongeveer honderd Nederlanders zijn in Afghanistan voor de NAVO-missie Resolute Support. De Nederlanders adviseren en trainen sinds 2015 hogere officieren van het Afghaanse leger en de politie. De missie duurt nog tot eind dit jaar.