Nederlandse moslims bezorgd na aanslag Londen

Volgens directeur Marianne Vorthoren van de Rotterdamse moslimorganisatie SPIOR komt het nieuws 'hard binnen'. ,,Deze aanslag, die plaatsvond toen gelovigen net terugkeerden van het gebed in de moskee, toont hoe extremisten in onze samenleving een bedreiging vormen voor alle onschuldige burgers.''

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) roept moslims op rustig te blijven na de aanslag in Londen. ,,Wij vragen de Nederlandse moslimgemeenschap om haar hoofd koel te houden.'' Geen provocaties, dat is de boodschap. ,,Dat is precies wat terroristen willen. Zij zullen pas stoppen als de samenleving uit elkaar wordt gerukt. Dat laten wij niet gebeuren'', zegt de raad.

Er is contact tussen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de moskeekoepel. De NCTV houdt de situatie in de gaten. De Nederlandse moskeebesturen moeten ook alert zijn en krijgen het advies de veiligheidsvoorschriften te raadplegen. ,,Voor de grote moskeeën in de Randstad is het goed om te kijken hoe het staat met wegversperringen en het is ook goed om het contact met de wijkagent te intensiveren'', aldus de RMMN.