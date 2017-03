Nederlandse motorrijder verongelukt op jubileumreis in Mexico

Video Zaanse jongeren vast om wapens in rapclip

18:19 De politie heeft vandaag vier Zaanse jongeren opgepakt. In een videoclip van C-jay zwaaien zij met wapens. Een van de jongens figureert in het filmpje onder meer met een stroomstootwapen, een ander heeft een ploertendoder in zijn hand en weer een ander wijst met een vuurwapen - of een replica - naar de camera.