Nederlandse politie onderschept 583 kilo cocaïne in Antwerpen

Nederland doet massaal mee aan hand-in-han­d­ac­tie na homogeweld

13:02 Bekende en onbekende Nederlanders, allemaal doen ze mee aan de fotoactie die presentatrice en journaliste Barbara Barend lanceerde onder de hashtags #allemannenhandinhand en #handinhand. Aanleiding is de mishandeling van twee homo's in Arnhem die zaterdagnacht hand in hand over straat liepen.