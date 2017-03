Nét voor 15 maart barst de bom

Omstandigheden bepalen vaak of diplomatieke kwesties hoog opspelen of in de kiem worden gesmoord. In dit geval lijken de verkiezingen in Nederland en het referendum in Turkije eraan te hebben bijgedragen dat een verschil van mening zo uit de hand kon lopen. In de Nederlandse campagne speelt identiteit een belangrijke rol. De komst van een Turkse minister die campagne wil voeren onder Turkse staatsburgers in Nederland, laat zich nou eenmaal lastig verenigen met een pleidooi voor een samenleving waarin iedereen mee kan of moet doen.



Hier speelt ook mee dat partijen het PVV-leider Geert Wilders niet gunden om in deze kwestie een afwijkend standpunt in te nemen om daarmee zijn stempel op de verkiezingen te drukken. Wilders probeerde nog vergeefs de Kamer terug te roepen van reces om te spreken over de kwestie.