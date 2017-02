New York Times vergelijkt Geert Wilders met Donald Trump

De Amerikaanse krant The New York Times vergelijkt vandaag PVV-leider Geert Wilders met Donald Trump. Volgens de krant zijn er qua stijl en ideologie een aantal overeenkomsten tussen 'The Dutch Trump' en de Amerikaanse president. De krant omschreef Wilders online eerst als 'één van de raarste politici van Europa', maar veranderde de term 'raar' later in 'ongebruikelijk'.

Volgens The New York Times is Wilders net als Donald Trump 'niet bang om zaken direct, oneerbiedig en op een beledigende toon te benoemen'. Het valt de krant bovendien op dat de fans van zowel Trump als Wilders opvallend veel steun vinden in de woorden van hun leiders. Zij hebben het gevoel dat ze in eigen land niet langer meer mogen zeggen wat ze vinden en voelen zich 'opgelucht' dat hun leider dat voor hen doet.

Twitter

Ook het twittergedrag van beide leiders valt in vergelijkbare zin op. De Amerikaanse krant tekent echter op dat Wilders nadenkt over elke tweet en dat Trump veel meer op emotie twittert. Wel is duidelijk dat de PVV-leider Twitter gebruikt om 'zonder het filter van journalisten' met zijn kiezers te kunnen communiceren.

De Amerikaanse krant stipt ook aan dat Wilders, volgens de journalist van het artikel uitgesproken als VIL-ders, zichzelf soms voorbij lijkt te lopen en meer voor de provocatie gaat dan voor het praktische nut. De krant memoreert daarbij met name aan stellingen van Wilders over immigratie. Zo stelde Wilders in 2012 nog dat er geen nieuwe moskeeën bij mochten komen en maar duizend vluchtelingen per jaar, nu wil hij alle islamitische geloofshuizen sluiten en geen enkele asielzoeker accepteren.

Raar

De krant zette Wilders meteen in het begin van het artikel neer als 'een van de raarste politici van Europa', niet in het minst omdat hij zo groot kon worden in een toch liberaal en tolerant land. Later veranderde dat ineens in 'ongebruikelijk'.