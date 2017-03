Niemand is te dom om te leren lezen

De eerste en belangrijkste taak van scholen is om leerlingen te leren lezen en schrijven. Dat lukt, want in Nederland zijn er erg weinig analfabeten: 250.000. Wel komt een op de tien leerlingen van de basisschool met een taalachterstand. Deze kinderen kunnen wel lezen, maar niet op het niveau dat ze zouden moeten beheersen.



,,Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de zwakke lezers op de basisschool de leesachterstand heeft te danken aan slecht onderwijs'', zegt oud-lector lees- en taalonderwijs Kees Vernooy, die eerder in het AD zei dat het toegenomen aantal kinderen met dyslexie te wijten is aan slecht leesonderwijs. ,,Voor deze kinderen is het onderwijs niet effectief en intensief genoeg geweest.'' Ze kregen bijvoorbeeld te weinig instructie, er werd niet genoeg geoefend en herhaald of er was te weinig tijd om aan het probleem te werken.



,,Het onderwijs is in Nederland gericht op prestatie. De focus ligt op de middengroep”, zegt gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel Maurice de Greef, die onderzoek doet naar leereffecten van laaggeletterde mensen. ,,Men vindt het moeilijk om de zwakste groep mee te nemen. Er is te weinig tijd voor repetitie en om leesmeters te maken en dat heeft deze groep nodig.''