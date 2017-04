Nieuwe aanval op Staatsloterij

De Hoge Raad veroordeelde de Staatsloterij in 2015 wegens misleiding omdat de kansspelorganisatie tussen 2000 en 2008 de winstkansen overdreef. Ook niet-verkochte loten bleken mee te doen in de loterij. De Hoge Raad deed echter geen uitspraak over de hoogte van de schadevergoeding die betaald moest worden aan de miljoenen ‘bedrogen’ deelnemers.

Na jaren onderhandelen met twee verschillende claimclubs kwam de Staatsloterij onlangs met een ‘gebaar’: een gratis loterij voor de bedrogen deelnemers uit 2000-2008 (trekking 27 mei, met 13,5 miljoen in de pot) en 40 euro voor iedereen die zich bij een van de claimclubs had aangesloten.

Miljoenen spelers

Litigation Investments (een bedrijf dat investeert in kansrijke claimzaken) vindt dat de Staatsloterij daarmee veel te goed weg komt. Enkele miljoenen spelers uit de periode 2000-2008 kochten voor honderden en in sommige gevallen duizenden euro’s aan loten. Litigation Investments wil namens een handvol spelers nu via de rechter proberen dat geld terug te krijgen. Als dat lukt voor die paar mensen, maakt het bedrijf de weg vrij voor elke andere (ex-)deelnemer aan de Staatsloterij uit de periode 2000-2008 die zijn geld terug wil. Ongeveer 7 miljoen mensen speelden mee in die periode.