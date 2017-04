Nieuwe aanval op Staatsloterij

De Hoge Raad veroordeelde de Staatsloterij in 2015 wegens misleiding omdat de kansspelorganisatie tussen 2000 en 2008 de winstkansen overdreef. Ook niet-verkochte loten bleken mee te doen in de loterij. De Hoge Raad deed echter geen uitspraak over de hoogte van de schadevergoeding die betaald moest worden aan de miljoenen ‘bedrogen’ deelnemers. Na jaren onderhandelen met twee verschillende claimclubs kwam de Staatsloterij onlangs met een ‘gebaar’: een gratis loterij voor de bedrogen deelnemers uit 2000-2008 (trekking 27 mei, met 13,5 miljoen in de pot) en 40 euro voor iedereen die zich bij een van de claimclubs had aangesloten.