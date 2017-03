'Nieuwe downtest mag geen moetje zijn'

Ze ergert zich eraan dat down in één adem wordt genoemd met de syndromen van Edwards en Patau, die veel ernstiger zijn omdat kinderen nauwelijks levensvatbaar zijn. ,,Natuurlijk kleven er nadelen aan een kind met down. Ik heb er ook aan moeten wennen, maar het is niet het einde van de wereld. Kinderen met down kunnen ook gelukkig zijn, hebben in vergelijking met twintig jaar geleden een veel betere levensverwachting” Germs wil ermee zeggen: ,,Een kind met down is ook een kind waar je gewoon ongelooflijk veel kan houden en waar je gezin heel gelukkig mee kan zijn.”



,,Patau en Edwards met down vergelijken is als appels en peren, of beter appels en aardappels”, beaamt kinderarts Michel Weijerman van Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, expert in het downsyndroom. Er bestaan volgens hem veel misverstanden over de gezondheid en kwaliteit van leven van de 240 kinderen die per jaar met down ter wereld komen. ,,In 1980 stierf 25 procent van de mensen met down aan een hartafwijking. Maar sinds de jaren 90 kunnen we die in de meeste gevallen al in de eerste paar levensmaanden verhelpen. Gemiddeld worden mensen met down nu 60 jaar.”



Nu de medische problemen onder controle zijn (op kleinere gebreken als luchtwegproblemen, coeliakie en slechter zicht na) is de grootste uitdaging de ontwikkelingsachterstand. Hoewel ze daar allemaal last van hebben, is die slechts bij 10 procent heel ernstig. Weijerman: ,,20 procent doet het uitzonderlijk goed en de rest zit daar tussenin.” Van de kinderen met down gaat 95 procent gewoon naar school, 60 procent zelfs naar een gewone basisschool. ,,Niet om tienen te halen, maar wel om te leren schrijven en rekenen en vooral om sociaal gedrag aan te leren.”