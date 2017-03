Nieuwe hond moet weg om trauma 6-jarig meisje

Het was eind juli vorig jaar toen Lyana in de binnentuin, achter haar huis in de Speelmanstraat in Amsterdam-Slotermeer, aan het spelen was en de American staffordshire Charley trof. Ze ging door het hek waarachter de hond van onderbuurvrouw B. liep, werd door hem gegrepen en meerdere keren gebeten. Ze raakte zwaargewond in haar gezicht, brak haar neus, oogkas en traanbuis en liep diepe bijtwonden op.



Direct na het incident werd de hond afgemaakt. Maar de inmiddels zevenjarige Lyana kan zich niet meer veilig voelen in de buurt. Sinds kort heeft de buurvrouw alweer een nieuwe hond, een rottweiler dit keer.

Getraumatiseerd



,,Ze is bang om alleen te slapen en durft niet naar buiten. Dag en nacht is Lyana met de hond bezig, luistert ze en vraagt ze zich af waar hij is.” Zo gaat het niet meer, zei Mohammed, de vader van het getraumatiseerde meisje, gisteren tijdens een kort geding dat ze aanspanden om een gebiedsverbod voor de nieuwe hond af te dwingen.



Het vertrouwen dat buurvrouw B., die onverzekerd was, het dier onder controle kan houden, is weg. Of zoals de advocaat van de familie, Emma Swart, het zei: “De kans dat deze hond niet bijt, is niet nul.”

Ontroerd



Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd, zei B, die nu wel van plan is om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen: ,,Zoiets wens je niemand toe.” Maar ze raakte ook zichtbaar ontroerd bij de gedachte dat de hond, die volgens haar altijd dubbel aangelijnd is en buiten rondloopt met muilkorf, weg moet.



,,Ik heb al twaalf jaar lang rottweilers en het is altijd goed gegaan, niet alle honden zijn slecht. Ik wilde gewoon verder met mijn leven, waarvan honden een heel belangrijk deel uitmaken.” Daarbij kwam, zei ze, dat de familie geen contact met haar wilde na het incident, waardoor ze er ook geen idee van had hoe slecht het met het meisje ging.



2500 euro boete per dag