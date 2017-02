Nieuwe schetsen vrijgegeven van Efteling-attractie Symbolica

5 jaar na ongeval prins Friso: in Lech zit schok 'nog diep'

11:14 De schok over de dood van prins Friso zit 'nog altijd diep'. Dat zegt burgemeester Ludwig Muxel van het Oostenrijkse ski-oord tegen de lokale krant Vorarlberger Nachrichten. Die staat uitgebreid stil bij het feit dat het vrijdag precies vijf jaar geleden is dat de prins bij het skiën werd bedolven onder een lawine. Hij overleed 18 maanden later in augustus 2013 aan de gevolgen van dat ongeval.