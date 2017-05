Nieuwsfotograaf Dirk Jan Bood naar steekpartij van eigen zoon

,,Ik wist eigenlijk al genoeg toen ik het nummer van mijn ex-vrouw zag op mijn telefoon'', vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad . ,,Ze gilde dat Nick was neergestoken.'' Toen Bood aankwam bij de plaats delict, zag hij dat een groep mensen bezig was met het reanimeren van zijn zoon. De politie duwde hem weg toen hij ze naderde. ,,Ik riep nog dat het om mijn zoon ging, maar ik kon er niets aan doen. Van een afstand heb ik gezien hoe hij in de ambulance werd gelegd. Ik had er toen al geen goed gevoel over.''

Trauma

Nick Bood overleed afgelopen zaterdag nadat hij werd neergestoken vlakbij het uitgaanscentrum van Zaandam. Hij was op dat moment op stap met zijn 16-jarige stiefbroer. Volgens vader Bood gaat het niet goed met hem. ,,Zijn stiefbroer stond er erg dichtbij. Het is voor hem een trauma. Nick en hij waren echte maatjes.''



Zelf is hij ook aangeslagen. ,,Er zijn geen woorden voor. Ik liep afgelopen zondag met mijn ziel onder mijn arm. Het is verschrikkelijk, voor ons is het niet te bevatten. Gelukkig krijgen we via Facebook we heel veel steun.''



Er is nog weinig bekend over de toedracht van de steekpartij. Getuigen zeggen dat Nick werd achterna gezeten door andere jongeren. De politie Noord-Holland hield maandag twee jongens aan die betrokken zouden zijn bij de steekpartij.