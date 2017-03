'NIP-test betekent niet per se vaker abortus'

Waarom NIPT?

,,Het is een veel betrouwbaarder alternatief voor de huidige combinatietest. Stel dat je nu na een echo (nekplooimeting) en bloedtest de boodschap krijgt: 1 op 190 kans op Down, dan is de kans nog steeds klein dat je baby ook daadwerkelijk een afwijking heeft. NIPT ontdekt 96 van de 100 kinderen met het syndroom van Down. Maar om écht zekerheid te hebben is een vlokkentest of vruchtwaterpunctie nodig. Die wil je echter alleen doen als er een heel sterk vermoeden is. Zo'n punctie geeft bij 2 op de 1.000 vrouwen een miskraam."



Bij testen op Patau en Edwards (syndromen waardoor een kind meestal niet levensvatbaar is) is NIPT minder betrouwbaar?

,,Ja, NIPT ontdekt Patau in 78 procent van de gevallen en Edwards in 87 procent, dat is hoger dan de combinatietest. Bovendien kan een zwangere ook kiezen of ze wil weten of er andere zeldzame genetische afwijkingen zijn gevonden."