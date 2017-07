Nog even doorbijten: warmer en rustiger weer op komst

Door een lagedrukgebied dat momenteel boven ons land hangt, regent het nu op veel plaatsen en blijft de temperatuur steken rond de 20 graden. ,,Maar na het weekend gaat het weer de goede kant op", stelt weerman Marco Verhoef. ,,De temperatuur zit dan weer in de lift."



Met name op donderdag en vrijdag zijn er uitschieters mogelijk rond de 25 graden. Verhoef: ,,Het wordt typisch Hollands zomermeer met temperaturen rond de 20 graden en af en toe een bui." Ook in de week erna lijkt dat weerbeeld aan te houden.



Het hogedrukgebied dat voor de weersverbetering zorgt, komt voor de buitenactiviteit van dit weekend dus helaas te laat. In de loop van de dag klaart het op veel plaatsen wel op en morgen is de kans op buien al wat kleiner dan vandaag. Warmer en rustiger wordt het pas aan het begin van de nieuwe werkweek.