'Nog piepkleine kans dat gedeporteerde Len van Heest terug kan naar Canada'

Len van Heest werd via een achteruitgang van de luchthaven meegenomen door het Leger des Heils, weg van alle media. Een nicht van hem die in Nederland woont, was erbij. ,,Het was allemaal erg onwerkelijk voor hem'', vertelt de vrouw die anoniem wil blijven. ,,We hebben wat gegeten en gedronken. Hij wilde vooral slapen. We hebben gelijk allerlei zaken in gang gezet die geregeld moeten worden. Hij moet snel een burgerservicenummer hebben, een woning, een uitkering. Hoe sneller hoe beter.''

Werkelijkheid

,,Maar bij hemzelf moet het allemaal nog doordringen. Hij is dankbaar voor de hulp die hij krijgt, maar verder dan dat is hij echt nog niet. Hij heeft ook nog steeds de hoop dat hij tóch terug kan naar Canada, op humanitaire gronden. Blijkbaar loopt er toch een laatste beroepsprocedure of zo. Maar ondertussen hebben we hem wel verteld dat dít nu de werkelijkheid is, dat hij in Nederland is en hier verder moet met zijn leven.''

Hoewel er jaarlijks tientallen Nederlanders vanuit het buitenland worden teruggestuurd, trekt de zaak Van Heest zowel in Canada als Nederland veel aandacht. Van Heest vertrok namelijk al als baby maar Canada en verliet dat land nooit. Om die reden herstelde hij nooit het foutje van zijn Nederlandse ouders die hem in 1958 vergaten te naturaliseren.

Van Heests advocaat in Canada zegt dat er inderdaad nog een piepkleine kans is dat Len op humanitaire gronden alsnog een verblijfsvergunning kan krijgen voor het land dat hij als zijn thuis beschouwt. ,,Maar ik heb dat eigenlijk nooit zien gebeuren bij iemand die al daadwerkelijk is gedeporteerd'', zegt de advocaat tegen het AD. ,,En deze procedure kan zomaar drie jaar duren. Dus voorlopig zit hij in Nederland.''

Strafblad

Op 16-jarige leeftijd werd bij Len van Heest een bipolaire stoornis geconstateerd. Later bouwde hij onder invloed van drank en drugs een strafblad op. Van Heest werd 45 keer veroordeeld voor zaken als wapenbezit en bedreiging, de laatste keer in 2013.