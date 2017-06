'Normering examen Nederlands vwo aangepast na recordaantal klachten'

Interview Yvonne Snitjer Vast in Libië: 'Vol vertrouwen dat het goed zou komen'

13 juni Yvonne Snitjer (48), de Nederlandse hulpverleenster die tweeënhalve week vast zat in de Libische hoofdstad Tripoli, wil zo snel mogelijk terug naar Libië. ,,Mijn hart ligt daar, het is mijn thuis geworden. Al zeg ik dat met pijn in mijn hart, want ik ben ook echt een Nederlander, een echte Groninger.’’