‘NS laat treinen zonder conducteur rijden’

,,Alleen de conducteur is BHV’er, alleen hij heeft zijn EHBO-papieren’’, verduidelijkt Henri Janssen van FNV Spoor. De arbo-wet schrijft voor dat er te allen tijde een BHV’er aan boord is, zegt de vakbond. ,,Stel je voor dat je wegrijdt met een trein met 600 mensen en een inzittende krijgt een hartaanval. Wat dan? Dan staan ze op mijn deur te bonken’’, zegt een NS-machinist, die anoniem wil blijven uit angst voor strafmaatregelen van zijn werkgever. ,,Moet ik dan opendoen? Het zijn rare tijden. Hoe weet ik of het echt is? En als ik opendoe kan ik niks doen, want ik ben geen EHBO’er. Dan sta ik een uur later op YouTube: ‘Machinist staat te kijken terwijl passagier overlijdt.' Daar pas ik voor.’’