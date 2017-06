NS-medewerkers staken in Arnhem

Politie geeft beelden vrij van wilde achtervolging in Arnhem en Nijmegen

22 juni De politie heeft beelden vrijgegeven van een wilde achtervolging in Arnhem en Nijmegen. Afgelopen dinsdag zag de politie een auto rijden die op 16 juni in Lunteren was gestolen. Tijdens de achtervolging lopen de snelheden op tot 200 kilometer per uur. Uiteindelijk eindigt de achtervolging als de man met een lekke band tot stilstand komt in een woonwijk in Nijmegen.