Oekraïneverdrag door de Tweede Kamer

Kabinet: Wilders kan veilig campagne voeren

18:36 Het kabinet betreurt dat Geert Wilders zijn verkiezingscampagne heeft opgeschort, maar bezweert dat politici in Nederland gewoon veilig campagne kunnen voeren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft aan dat de veiligheid van alle politici gewaarborgd was en is.