Oeps, 50Plus wil AOW verlagen

Lijsttrekker Henk Krol viert de berekening van de Universiteit van Tilburg als een overwinning. Daaruit blijkt dat verlaging van de AOW-leeftijd helemaal niet de 12,9 miljard euro hoeft te kosten, die het Centraal Planbureau heeft berekend. Het zou maar liefst 22 miljard euro goedkoper kunnen, beweert hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon.

Maar er zit een adder onder het gras. Verbon is er in zijn berekening vanuit gegaan dat de AOW niet meestijgt met de verdiende lonen. Op termijn betekent dat dus dat ouderen er in koopkracht op achteruit gaan ten opzichte van werkenden. En laat dat nu precies indruisen tegen een ander belangrijk standpunt uit het 50Plus-verkiezingsprogramma: ‘Structurele verhoging van de welvaartsvaste AOW’.

Pijnlijk

De uitkomst van de universitaire doorrekening is dus vooral dat het verkiezingsprogramma van 50Plus op deze twee punten niet betaalbaar is. Wat het extra pijnlijk maakt is dat Krol de afgelopen jaren in felle bewoordingen heeft gestreden tegen pensioenfondsen, die de aanvullende pensioenen niet indexeerden.

Krol reageert geërgerd op vragen hierover, maar geeft toe: ,,Je moet af en toe kiezen uit een aantal kwaden.’’

Meestijgen

Toch biedt de berekening wel een nieuw inzicht. Het CPB gaat ervan uit dat de AOW meestijgt met de verdiende lonen, iets wat alle partijen willen. Maar je kunt dat principe dus ook loslaten, zegt hoogleraar Verbon. ,,De afgelopen 30 jaar is de AOW al niet altijd meegestegen met de lonen. Als je dat doorzet naar de komende jaren kost het veel minder geld dan gedacht en houd je geld over waarmee je mensen met alleen AOW kunt compenseren.’’

Het is een politieke keuze, waar in Den Haag geen enkele andere partij voor te porren is. Volgens het ministerie van Sociale Zaken is de AOW sinds 2001 altijd meegestegen met de lonen, behalve in 2004 en 2005. ,,Ik wil niet dat de koopkracht van ouderen op lange termijn achterblijft op die van werkenden’’, reageert PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken.

