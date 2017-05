OG3NE tijdens songfestival gehuld in zwarte glittercreatie van Tycho Boeker

De songfestivaloutfits van OG3NE zijn bekend. Het drietal gaat de aan hun zieke moeder opgedragen ballade Lights and Shadows zingen in zwarte glittercreaties. De met pailletten en nepkristallen geborduurde kleding is ontworpen door Tycho Boeker, die eerder de 'scheurjurk' van Trijntje Oosterhuis maakte en al jaren de blingbling-outfits bedenkt voor de Toppers.